وقفة تضامنية لموظفين في سرايا الهرمل تضامنا مع القائمقام طلال قطايا

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نفذ موظفو في سرايا الحكومي وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير وقفة تضامنية مع قائمقام قطايا الذي تم توقيفه امس مطالبين بجلاء حقيقة ما جرى خلال والاختيارية.