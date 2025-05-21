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لبنان

وقفة تضامنية لموظفين في سرايا الهرمل تضامنا مع القائمقام طلال قطايا

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:39
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نفذ موظفو الإدارات الرسمية في سرايا الهرمل الحكومي وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير وقفة تضامنية مع قائمقام الهرمل طلال قطايا الذي تم توقيفه امس مطالبين بجلاء حقيقة ما جرى خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.
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