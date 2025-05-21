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لبنان

دوريات لشرطة بلدية طرابلس وقوى الأمن في منطقتيّ أبي سمراء والقبة

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:23
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نفّذت شرطة بلدية طرابلس بمواكبة قوى الأمن الداخلي، سلسلة دوريات ميدانية في منطقتيّ أبي سمراء والقبة، تمّ خلالها استكمال إزالة العوائق الحديدية والبلاستيكية والمخالفات التي تشوّه الطرقات وتعيق حركة المرور.
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