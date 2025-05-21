دوريات لشرطة بلدية طرابلس وقوى الأمن في منطقتيّ أبي سمراء والقبة

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نفّذت شرطة بلدية بمواكبة ، سلسلة دوريات ميدانية في منطقتيّ أبي سمراء والقبة، تمّ خلالها استكمال إزالة العوائق الحديدية والبلاستيكية والمخالفات التي تشوّه الطرقات وتعيق حركة المرور.