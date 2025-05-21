بيار الأشقر يُحذر: الإعلام يُهدد بإفساد جهود تحسين العلاقات مع الخليج

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أصدر النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق، الأشقر، بيانًا أعرب فيه عن أسفه الشديد لاستمرار بعض والإعلاميين في مهاجمة دول شقيقة، خصوصًا من .وقال الأشقر: "في الوقت الذي يبذل فيه رئيس الجمهورية، العماد ، جهودًا حثيثة لإعادة العلاقات - الخليجية إلى طبيعتها، لا سيما مع والإمارات ، وبعد أن أثمرت زياراته الخليجية نتائج إيجابية تمثّلت في رفع الحظر عن زيارة الأشقاء الإماراتيين والكويتيين إلى ، نُفاجأ بسلوكيات إعلامية غير مسؤولة تُهدد بنسف ما تحقق".وإذ أشاد بالخطوات التي تقوم بها الرئاسة والحكومة اللبنانية لإعادة الدفء إلى العلاقات مع الدول الشقيقة، حذّر الأشقر من تداعيات هذه التصرفات الإعلامية، مشددًا على أنها قد تؤثر سلبًا على صورة لبنان في المجتمعات الخليجية، وتحدّ من رغبة السائح في زيارة البلاد، "خصوصًا ونحن على أبواب عيد الأضحى وموسم صيفي نأمل أن يحمل بعض الانتعاش للاقتصاد الوطني".وختم الأشقر بالتأكيد على أن لبنان، في ظل أزمته الاقتصادية والمالية وتداعيات العدوان ، بأمسّ الحاجة لدعم أشقائه العرب، لا سيما الخليجيين، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، خصوصًا في ما يخص علاقات لبنان الخارجية. وقال: "إن هذه الدول لم تبخل يومًا على لبنان، ووقفت دائمًا إلى جانبه، وهي تحتضن مئات آلاف اللبنانيين، وتشكل عمقًا اقتصاديًا واجتماعيًا حيويًا للبنان".