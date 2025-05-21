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لبنان

لقاء بين جعجع ونيكول الجميّل.. اتحاد البلديات ثالثهما

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 09:41
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شكل اللقاء الذي جمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميّل محط انتباه العديد من المراقبين على الساحة السياسية خصوصا وأنه يأتي قبيل أيّام معدودة من موعد انتخابات اتحاد بلديات المتن المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل في 26 من الشهر الجاري.
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وشكّل هذا الموضوع محور الاجتماع في معراب حيث كان هناك بحث معمق في إمكانية تقديم "القوات اللبنانية" دعمها للجميّل لترؤس هذا الاتحاد عارضة رؤيتها ومشروعها المتكامل لمنطقة المتن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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