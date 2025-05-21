لقاء بين جعجع ونيكول الجميّل.. اتحاد البلديات ثالثهما

شكل اللقاء الذي جمع " " ورئيسة بلدية نيكول الجميّل محط انتباه العديد من المراقبين على الساحة السياسية خصوصا وأنه يأتي قبيل أيّام معدودة من موعد انتخابات المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل في 26 من الشهر الجاري.

Advertisement

وشكّل هذا الموضوع محور الاجتماع في معراب حيث كان هناك بحث معمق في إمكانية تقديم "القوات " دعمها للجميّل لترؤس هذا الاتحاد عارضة رؤيتها ومشروعها المتكامل لمنطقة المتن.