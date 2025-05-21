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لبنان

لا إنترنت في هذه البلدات ومناشدة عاجلة لوزير الاتصالات وأوجيرو!

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:16
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انقطعت خدمة الـ "DSL" عن المشتركين في سنترالات مدينة النبطية، عربصاليم، البيسارية، جبشيت، جباع، كوثرية السياد، الدوير، الشرقية، والغسانية، تسبب بمشكلة لدى الطلاب والمؤسسات التجارية.
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وناشد المشتركون في هذه البلدات وزير الاتصالات شارل الحاج و"أوجيرو"، "العمل سريعا لمعالجة المشكلة، نظرا إلى حاجة طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المصرفية والتجارية إلى الإنترنت". (الوكالة الوطنية) 
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