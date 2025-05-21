لا إنترنت في هذه البلدات ومناشدة عاجلة لوزير الاتصالات وأوجيرو!

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وناشد المشتركون في هذه البلدات وزير الاتصالات و" "، "العمل سريعا لمعالجة المشكلة، نظرا إلى حاجة طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المصرفية والتجارية إلى الإنترنت". (الوكالة الوطنية)