بعد استهداف سيارة في عين بعال... وزارة التربية تتحرّك!

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واشارت الى ان " في الوزارة اتصلت بالمنطقة التربوية في الجنوب وبإدارة مدرسة عين بعال الرسمية ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والأساتذة والإدارة، وتأكدت من ان المدرسة لم تصب بأي أذى. وأشادت بعزم أسرة المدرسة على الاستمرار بالتدريس".