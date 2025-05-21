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لبنان

بعد استهداف سيارة في عين بعال... وزارة التربية تتحرّك!

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:27
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اكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان "استمرارها في متابعة الأوضاع في الجنوب، إثر استهداف سيارة على طريق الحوش عين بعال في قضاء صور بضربة اسرائيلية معادية".
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واشارت الى ان "مديرية التعليم الأساسي في الوزارة اتصلت بالمنطقة التربوية في الجنوب وبإدارة مدرسة عين بعال الرسمية ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والأساتذة والإدارة، وتأكدت من ان المدرسة لم تصب بأي أذى. وأشادت بعزم أسرة المدرسة على الاستمرار بالتدريس".
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