بو عاصي: لدعم لبنان في مطلبه ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل

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كما التقى وحرب كل من نائب كزاڤيه ياكوڤيلي والنائبة عن المغتربين الفرنسيين في أميليا لاكرافي ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية - في مجلس النواب لوغال، كما رئيسة اللجنة في كريستين لافارد في جلسة استماع مع زملائها.وخلال اللقاء، أكد بو "وجوب دعم لبنان في مطالبته بترسيم الحدود وتثبيتها مع كل من وإسرائيل"، مطالبا من التقاهم بـ"ضرورة الضغط على للانسحاب من لبنان".وأكد بو عاصي "أهمية أن تمتلك حصرية السلاح، ضمن مهلة زمنية محددة"، مشيرا إلى "وجوب عودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي في لبنان إلى بلادهم لما يشكل استمرار إقامتهم من خطر وجودي على لبنان".وكان بو عاصي دعا نظراءه الفرنسيين لـ" وخلق أطر تعاون إضافية بين البرلمانيين اللبنانيين ونظرائهم الفرنسيين".