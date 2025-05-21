وفد من "حزب الله" في "الداخلية".. ما السبب؟

قالت مصادر قناة "الجديد" إنَّ وفداً من " " زار قبل فترة وسأله عن أمن انتخابات الجنوب.

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وأشارت القناة إلى أنَّ أجاب الوفد بالقول إنه يتواصل مع السفيرة الأميركية، فيما تجري اتصالات رفيعة المستوى يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لضمان عدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار يوم السبت المُقبل.