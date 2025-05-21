Advertisement

لبنان

وفد من "حزب الله" في "الداخلية".. ما السبب؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1363984-638834573750630397.jpg
Doc-P-1363984-638834573750630397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر قناة "الجديد" إنَّ وفداً من "حزب الله" زار وزير الداخلية أحمد الحجار قبل فترة وسأله عن أمن انتخابات الجنوب.
Advertisement
 
وأشارت القناة إلى أنَّ الحجار أجاب الوفد بالقول إنه يتواصل مع السفيرة الأميركية، فيما تجري اتصالات رفيعة المستوى يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لضمان عدم خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار يوم السبت المُقبل.
 
 
 

مواضيع ذات صلة
وفد من "حزب الله" زار السفير البابوي معزياً بوفاة البابا فرنسيس
lebanon 24
22/05/2025 02:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: ما من شروط وضعت من قبل "حزب الله" حتى الآن لتسليم السلاح
lebanon 24
22/05/2025 02:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"طلب مسيحي" من "حزب الله"
lebanon 24
22/05/2025 02:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح "حزب الله" من معادلة "توازن الرعب" إلى معادلة أكثر واقعية
lebanon 24
22/05/2025 02:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-05-21
16:59 | 2025-05-21
16:31 | 2025-05-21
16:30 | 2025-05-21
16:17 | 2025-05-21
16:03 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24