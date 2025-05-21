بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

نفى المكتب الاعلامي في أن يكون الوزير قد أدلى بأيّ تصريح لأي وسيلة أو منصة إعلامية.

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وأكد المكتب على ما ورد في بيانٍ تجمع موظفي الادارة العامة بأن أجواء اللقاء بينهم وبين جابر سادته الإيجابية.