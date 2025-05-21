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لبنان

بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 15:16
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نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يكون الوزير ياسين جابر قد أدلى بأيّ تصريح لأي وسيلة أو منصة إعلامية.
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وأكد المكتب على ما ورد في بيانٍ تجمع موظفي الادارة العامة بأن أجواء اللقاء بينهم وبين جابر سادته الإيجابية.
 
 
 
 
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