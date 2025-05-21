لقاء بين عون والسيستاني؟

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كتبت" الاخبار": لم يكن لاعتذار عون عن ترؤس وفد إلى في أي سبب سياسي يتعلق بخلافات أو تباينات، وإنما لتزامن القمة مع زيارة كانت مقرّرة لروما والفاتيكان. وفي المعلومات أن التحضير جارٍ مع المسؤولين لقيام رئيس الجمهورية بزيارة خاصة لبغداد نهاية الشهر الجاري، قد تتضمّن لقاء والمرجع الديني الأعلى في النجف . كما يبحث رئيس الجمهورية في التعاون بين البلدين، وتحديداً ملف المساعدة في إعادة إعمار ما هدّمه العدوان على لبنان، إذ ينتظر أن تصدر قراراً بإنشاء هيئة رسمية تتولّى قبول المساعدات في ملف الإعمار.