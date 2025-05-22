اورتاغوس نقلت "ضمانات اسرائيلية" وهذا هو الشرط

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قال ديبلوماسي ان معلومات وصلته من ان نائبة المبعوث الأميركي إلى "أخذت ضمانات" من اسرائيل بعدم عرقلة والاختيارية في الجنوب يوم السبت المقبل لاسيما لجهة عدم شن اي عمليات عسكرية او اغتيالات بمسيرات، وذلك في مقابل عدم حصول عمليات اقتراع في القرى الحدودية المتاخمة لاسيما تلك التي دُمرت او تلك القريبة من التلال الخمس المحتلة.وفي المعلومات فان هذا الأمر دفع إلى نقل عدد من اقلام الاقتراع من القرى المعنية إلى اماكن اخرى .