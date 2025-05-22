Advertisement

لبنان

اورتاغوس نقلت "ضمانات اسرائيلية" وهذا هو الشرط

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-05-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1364153-638834983641294278.jpg
Doc-P-1364153-638834983641294278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال ديبلوماسي أوروبي ان معلومات وصلته من ان نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس "أخذت ضمانات" من اسرائيل بعدم  عرقلة الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب يوم السبت المقبل لاسيما لجهة عدم شن اي عمليات عسكرية او اغتيالات بمسيرات، وذلك في مقابل عدم حصول عمليات اقتراع في القرى الحدودية المتاخمة لاسيما تلك التي دُمرت او تلك القريبة من التلال الخمس المحتلة.
Advertisement
وفي المعلومات فان هذا الأمر دفع إلى نقل عدد من اقلام الاقتراع من القرى المعنية إلى اماكن اخرى .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أورتاغوس عائدة إلى بيروت باتجاهات "حاسمة" ولودريان يربط المساعدات بتنفيذ الشروط
lebanon 24
22/05/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أورتاغوس جددت "نصائح صديق": لا جدول زمنياً لنزع سلاح "الحزب"
lebanon 24
22/05/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقزة" لبنانية قبيل وصول اورتاغوس وسلاح "الحزب" البند الاصعب
lebanon 24
22/05/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري: الجيش "مستعد تمامًا" لتوسيع العمليات في غزة
lebanon 24
22/05/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:22 | 2025-05-22
08:15 | 2025-05-22
08:08 | 2025-05-22
08:06 | 2025-05-22
07:59 | 2025-05-22
07:57 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24