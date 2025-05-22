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لبنان

عباس في عين التينة

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:11
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وكان قد وصل عباس الى بيروت، نهار أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم شؤوناً مشتركة.
 
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