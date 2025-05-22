عباس في عين التينة

استقبل رئيس في .

وكان قد وصل عباس الى ، نهار أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم شؤوناً مشتركة.