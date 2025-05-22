منذ الصباح... إجراءات مُشدّدة لقوى الأمن في طرابلس

أفادت مندوبة " "، أنّ قوى الأمن اتّخذت إجراءات مُشدّدة منذ في شوارع مدينة .

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وأشارت إلى تسطير محاضر ضبط بحقّ مواطنين، وضعوا الزجاج الداكن على سياراتهم من دون ترخيص.