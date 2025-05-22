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لبنان

منذ الصباح... إجراءات مُشدّدة لقوى الأمن في طرابلس

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوى الأمن اتّخذت إجراءات مُشدّدة منذ صباح اليوم في شوارع مدينة طرابلس.
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وأشارت إلى تسطير محاضر ضبط بحقّ مواطنين، وضعوا الزجاج الداكن على سياراتهم من دون ترخيص.
 
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