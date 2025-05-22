هكذا علّق بري على التحضيرات للإنتخابات في الجنوب

، بشأن وجود خشية من الاعتداءات خلال والاختيارية في الجنوب "دائماً في الحسبان".

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وعن التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب اكتفى : "منيحة منيحة".



كلام جاء في تصريح للصحافيين بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني .