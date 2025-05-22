Advertisement

لبنان

هكذا علّق بري على التحضيرات للإنتخابات في الجنوب

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1364277-638835143791146904.jpg
Doc-P-1364277-638835143791146904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشأن وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب "دائماً في الحسبان".
Advertisement

وعن التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب اكتفى بري بالقول: "منيحة منيحة".

كلام بري جاء في تصريح للصحافيين بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عين التينة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
التحضيرات تتسارع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب
lebanon 24
22/05/2025 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع مع وزير الداخلية التحضيرات لانجاز الانتخابات البلدية جنوبًا
lebanon 24
22/05/2025 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعا بحث في التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع
lebanon 24
22/05/2025 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
lebanon 24
22/05/2025 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
11:59 | 2025-05-22
11:45 | 2025-05-22
11:39 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24