إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي قانونية شاملة في لبنان

Advertisement

أعلن "دار الكتاب الإلكتروني اللبناني"، صاحب منصة "المستشار في القانون اللبناني"، عن إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي قانونية شاملة في ، تمثل نقلة نوعية في مجال القانونية في البلاد والمنطقة.وأوضح بيان صادر عن الدار أن هذه المنصة المتقدمة تأتي ثمرة جهود امتدت لأكثر من 25 عاماً، بمشاركة فريق متخصص يضم قانونيين وقضاة ومبرمجين بإشراف قرقوتي، وهي تعتمد على قاعدة بيانات ضخمة تشمل برامج "المستشار" القانونية، المعتمدة من قبل المحامين والقضاة والباحثين.وتوفّر المنصة الجديدة مجموعة متكاملة من الخدمات الذكية، أبرزها: الوصول الفوري إلى القوانين والاجتهادات القضائية بجميع درجاتها، إضافة إلى أحكام ، وآراء وهيئة التشريع والاستشارات، نماذج قانونية متنوّعة تشمل العقود والدعاوى والمذكرات مع شروحات مفصّلة، إجابات قانونية دقيقة وموثقة بمراجع ومصادر رسمية، تفاعل ذكي بلغات ولهجات متعددة، بما فيها اللغة العامية اللبنانية، لتبسيط المفاهيم القانونية لعامة الناس، تحليل ذكي لمشاريع القوانين واكتشاف الثغرات أو المخالفات القانونية، وهي ميزة ثورية موجهة لصنّاع القرار والمشرّعين.وأكد البيان أن هذه المنصة ستكون بمثابة " افتراضي" متاح على مدار الساعة، مجسدةً رؤية متقدمة تدمج بين الإرث القانوني العريق والتكنولوجيا الحديثة، ما يضع لبنان في طليعة في مجال القانوني.