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لبنان

إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي قانونية شاملة في لبنان

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:20
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أعلن "دار الكتاب الإلكتروني اللبناني"، صاحب منصة "المستشار في القانون اللبناني"، عن إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي قانونية شاملة في لبنان، تمثل نقلة نوعية في مجال المعلوماتية القانونية في البلاد والمنطقة.
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وأوضح بيان صادر عن الدار أن هذه المنصة المتقدمة تأتي ثمرة جهود امتدت لأكثر من 25 عاماً، بمشاركة فريق متخصص يضم قانونيين وقضاة ومبرمجين بإشراف رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن قرقوتي، وهي تعتمد على قاعدة بيانات ضخمة تشمل برامج "المستشار" القانونية، المعتمدة من قبل المحامين والقضاة والباحثين.

وتوفّر المنصة الجديدة مجموعة متكاملة من الخدمات الذكية، أبرزها: الوصول الفوري إلى القوانين اللبنانية والاجتهادات القضائية بجميع درجاتها، إضافة إلى أحكام مجلس شورى الدولة، وآراء ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات، نماذج قانونية متنوّعة تشمل العقود والدعاوى والمذكرات مع شروحات مفصّلة، إجابات قانونية دقيقة وموثقة بمراجع ومصادر رسمية، تفاعل ذكي بلغات ولهجات متعددة، بما فيها اللغة العامية اللبنانية، لتبسيط المفاهيم القانونية لعامة الناس، تحليل ذكي لمشاريع القوانين واكتشاف الثغرات أو المخالفات القانونية، وهي ميزة ثورية موجهة لصنّاع القرار والمشرّعين.

وأكد البيان أن هذه المنصة ستكون بمثابة "مستشار قانوني افتراضي" متاح على مدار الساعة، مجسدةً رؤية متقدمة تدمج بين الإرث القانوني العريق والتكنولوجيا الحديثة، ما يضع لبنان في طليعة الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي القانوني.
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