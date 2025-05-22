Advertisement

لبنان

بعد حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً في ديشونيه.. بيان من وزارة "الشؤون"

Lebanon 24
22-05-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1364311-638835219259662953.jpg
Doc-P-1364311-638835219259662953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 علقت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، على المعلومات المتداولة بشأن حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً داخل صالة ألعاب في منطقة ديشونيه خلال نشاط مدرسي.
Advertisement
 
ودانت في بيانها "بأشد العبارات هذه الأفعال التي تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، وخرقاً فاضحاً للمعايير الأخلاقية والقانونية التي ترعى حمايتهم، لا سيما في الأماكن المخصصة للترفيه والتعليم"، مؤكدة أنها "تتابع الملف عن كثب مع الجهات القضائية المختصة، لا سيّما وزارة العدل، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة. كما تواصل الوزارة تنسيقها مع باقي الأجهزة الرسمية المعنية لضمان إجراء التحقيقات بالسرعة والجدية اللازمتين".

كما دعت إلى" التبليغ عن أي حالات مماثلة من خلال قنواتها الرسمية". 
مواضيع ذات صلة
حادثة تحرش واعتداء تطال أطفالاً في صالة ألعاب والمدرسة توضح
lebanon 24
22/05/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة مجدلزون.. بيان من "الصحة"
lebanon 24
22/05/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة طيردبا.. بيانٌ من "اليونيفيل"!
lebanon 24
22/05/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّض طفلة لتحرش من رجل أمن.. تعليق من وزيرة الشؤون الإجتماعية
lebanon 24
22/05/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
11:59 | 2025-05-22
11:45 | 2025-05-22
11:39 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24