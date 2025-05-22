نقيب الأطباء: القطاع الطبي في لبنان استعاد عافيته بعد موجات الهجرة

Advertisement

كشف نقيب أطباء في البروفسور أن" أكثر من الفي طبيب انضموا الى النقابة خلال السنوات الثلاث الأخيرة رفدوا بدورهم القطاع الطبي واغنوه بخبرات ودراسات حديثة، بما يشير إلى ان القطاع الطبي في لبنان استعاد عافيته كاملة بعد الإرباك الذي لحق به جراء موجات الهجرة المتلاحقة".وقال في كلمة القاها خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد في بيت الطبيب : "ان كليات الطب في لبنان ساهمت إلى حد كبير في تعويض القطاع غير ان التحاق عدد من الاطباء الجدد بالجامعات الاجنبية لمزيد من الدراسات والاختصاصات، قد يشكل فراغًا في حال عدم عودتهم الى وطنهم وممارسة مهنتهم الانسانية فيه".ودعا "كل منكم في السفر لتحصيل للعودة إلى لبنان وعدم البقاء في الخارج، فللوطن الحق الكامل عليكم للاستفادة من اختصاصاتكم وخبراتكم. خصوصًا اليوم بعد ما حققته النقابة من مطالب اعادت الطبيب إلى ما كان عليه قبل الازمة أكان من الناحية المادية ام المعنوية او لجهة فرص العمل التي أصبحت متاحة في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية".وختم: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من حسن ادارة البلاد والسير قدمًا نحو لبنان جديد نحلم به جميعا. وهذا ما يتطلب منا الالتزام والمثابرة ولنتذكر دائمًا ان الأطباء هم حراس الصحة في الوطن وان صحة الوطن هي من صحة المواطن".