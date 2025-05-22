بيان من وزارة الاتصالات.. هذه تفاصيله

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أعلنت وزارة الاتّصالات في بيان، تمديد مهلة التسجيل في المسابقة الوطنية لاختيار أفضل شعار (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"، المُرتقب إطلاقها وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢.وجاء هذا التمديد حتى ٣٠ أيار ٢٠٢٥، حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الطّلاب الذين لم يتمكّنوا من إتمام عملية التّسجيل ضمن المهلة السابقة، بعد تلقّيها طلبات من الإدارات والطّلاب بالحصول على وقت إضافي.للمشاركة والتّسجيل، الضّغط على الرّابط التالي: https://forms.gle/VscVJeFtc8N1YnzJ8