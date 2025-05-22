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لبنان

بالصور... تعاميم لوزارة الداخلية تتعلّق بانتخابات الجنوب

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:31
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صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات التعاميم التالية، التي تتعلّق بالإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية:
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