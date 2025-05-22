إلى المرشحين في بيروت... إليكم هذا البلاغ العاجل

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أفادت في في بيان، أن محافظ مدينة القاضي مروان عبود أصدر البلاغ الآتي:إثر قيام عدد من المرشحين الى والاختيارية بمخالفة مضمون التعميم رقم 1/2025 تاريخ 30/4/2025 حول الدعاية والاعلان الانتخابي عبر تعليق صورهم على الممتلكات العامة من جدران، أعمدة إنارة وجسور.يطلب من كافة المرشحين إزالة الصور واليافطات التي علقت ضمن مهلة أسبوع من تاريخه على أن تكلف مصلحة النظافة في بلدية بيروت بعد انقضاء هذه المهلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والادعاء عليهم أمام المراجع القضائية المختصة.