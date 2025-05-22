بالفيديو والصور... هذا ما يجري في بلدة تول الجنوبية عقب التهديد الإسرائيلي

يُسمَع في هذه الأثناء إطلاق رصاص كثيف في بلدة تول الجنوبية، كما تشهد المنطقة حالة نزوح كثيف، حيث أخلى السكان الشارع المُهدَّد وابتعدوا نحو 500 مئة متر عن المبنى المُهدَّد.
إطلاق رصاص كثيف في بلدة تول الجنوبية عقب التهديد الإسرائيلي لتحذير السكان#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/07w0GSG0Mg
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 22, 202
يُسمَع في هذه الأثناء إطلاق رصاص كثيف في بلدة تول الجنوبية، كما تشهد المنطقة حالة نزوح كثيف، حيث أخلى السكان الشارع المُهدَّد وابتعدوا نحو 500 مئة متر عن المبنى المُهدَّد.
إطلاق رصاص كثيف في بلدة تول الجنوبية عقب التهديد الإسرائيلي لتحذير السكان#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/07w0GSG0Mg