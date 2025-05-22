بالفيديو والصور... هذا ما يجري في بلدة تول الجنوبية عقب التهديد الإسرائيلي

يُسمَع في هذه الأثناء إطلاق رصاص كثيف في بلدة تول الجنوبية، كما تشهد المنطقة حالة نزوح كثيف، حيث أخلى السكان الشارع المُهدَّد وابتعدوا نحو 500 مئة متر عن المبنى المُهدَّد.









إطلاق رصاص كثيف في بلدة تول الجنوبية عقب التهديد لتحذير السكان#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/07w0GSG0Mg — 24 (@Lebanon24) May 22, 202



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وحذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي، قبل قليل، المتواجدين في قرية تول في وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه.وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".