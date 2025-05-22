Advertisement

لبنان

بالفيديو والصور... هذا ما يجري في بلدة تول الجنوبية عقب التهديد الإسرائيلي

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1364418-638835396784679737.jpeg
Doc-P-1364418-638835396784679737.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement

وحذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، قبل قليل، المتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه. 

وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو والصور... غارات إسرائيلية تستهدف بلدة تول الجنوبية
lebanon 24
22/05/2025 22:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة تحذيرية إسرائيلية تستهدف بلدة ياطر الجنوبية عقب تهديدات وطلب إخلاء
lebanon 24
22/05/2025 22:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده الضاحية الجنوبية
lebanon 24
22/05/2025 22:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة تستهدف بلدة تول الجنوبية
lebanon 24
22/05/2025 22:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:38 | 2025-05-22
15:09 | 2025-05-22
14:54 | 2025-05-22
14:54 | 2025-05-22
14:48 | 2025-05-22
14:45 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24