أداء الفريضة في زمن الغلاء.. كم يكلف الحج من لبنان هذا العام؟

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يبدأ الحجاج في التوجه إلى لأداء مناسك الحج قبل بحوالي أسبوع.تتراوح تكلفة أداء مناسك الحج من إلى لعام 2025 بين 2300 و3000 دولار أميركي، وذلك وفقًا للبرامج السياحية التي تشمل تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا، الإقامة في فنادق مكة المكرمة لمدة 8 ليالٍ مع وجبة الإفطار، والنقل من إلى مكة المكرمة، بالإضافة إلى التنقلات داخل مكة.ومع ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن الأسعار قد تتجاوز 4500 دولار أميركي في بعض الحالات.ملاحظات إضافية:. تُحدد الأسعار بالدولار الأميركي، مما يجعلها عرضة للتقلبات بناءً على سعر الصرف..تختلف التكاليف حسب مستوى الخدمات المقدمة، مثل نوع الإقامة، وسائل النقل، والبرامج السياحية المصاحبة..تُقدم بعض الشركات برامج تشمل زيارات للأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما قد يزيد من التكلفة الإجمالية.