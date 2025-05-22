Advertisement

لبنان

أداء الفريضة في زمن الغلاء.. كم يكلف الحج من لبنان هذا العام؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-05-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1364426-638835408598638176.jpg
Doc-P-1364426-638835408598638176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدأ الحجاج في التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج قبل عيد الأضحى بحوالي أسبوع.
Advertisement
تتراوح تكلفة أداء مناسك الحج من لبنان إلى السعودية لعام 2025 بين 2300 و3000 دولار أميركي، وذلك وفقًا للبرامج السياحية التي تشمل تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا، الإقامة في فنادق مكة المكرمة لمدة 8 ليالٍ مع وجبة الإفطار، والنقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بالإضافة إلى التنقلات داخل مكة.
ومع ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن الأسعار قد تتجاوز 4500 دولار أميركي في بعض الحالات.
ملاحظات إضافية:
. تُحدد الأسعار بالدولار الأميركي، مما يجعلها عرضة للتقلبات بناءً على سعر الصرف.
.تختلف التكاليف حسب مستوى الخدمات المقدمة، مثل نوع الإقامة، وسائل النقل، والبرامج السياحية المصاحبة.
.تُقدم بعض الشركات برامج تشمل زيارات للأماكن الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما قد يزيد من التكلفة الإجمالية.
مواضيع ذات صلة
الملك سلمان يصدر توجيهه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين لأداء الحج
lebanon 24
23/05/2025 01:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان من مستشفى رفيق الحريري للراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.. هذه تفاصيله
lebanon 24
23/05/2025 01:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد المسافرين عبر مطار بيروت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري؟
lebanon 24
23/05/2025 01:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يكلّف شقيقه بمهام هذا المنصب
lebanon 24
23/05/2025 01:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2025-05-22
16:53 | 2025-05-22
16:47 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:36 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24