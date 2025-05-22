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لبنان

بخاري التقى وديع الخازن

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:43
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إستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سفير المملكة العربية السعودية في لبنانا الدكتور وليد البخاري، حيث كان اللقاء مناسبة للتشاور حول الأوضاع الراهنة، والتأكيد على الدور الإيجابي الذي يضطلع به سعادته في توطيد العلاقات السعودية - اللبنانية، وتعزيز الاستقرار والحوار الوطني. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أُشيد بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود مسيرة تطوير شاملة في المملكة ترتكز على رؤية طموحة جعلت من السعودية لاعبًا أساسيًا في معادلة الاستقرار الإقليمي".
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اضاف: "وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة لتؤكّد مُجددًا على مكانة السعودية المحورية في المنطقة، وعلى متانة العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، خصوصًا في ما يتصل بملفات التنمية والأمن والسلام في الشرق الأوسط.".

وختم: "إنّ النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تشهده المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، يعكس إلتزامًا راسخًا بدعم الدول العربية، وعلى رأسها لبنان".
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