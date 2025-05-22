بخاري التقى وديع الخازن

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إستقبل سفير وليد بخاري عميد المجلس العام الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سفير في لبنانا الدكتور وليد البخاري، حيث كان اللقاء مناسبة للتشاور حول الأوضاع الراهنة، والتأكيد على الدور الإيجابي الذي يضطلع به سعادته في توطيد العلاقات - ، وتعزيز الاستقرار والحوار الوطني. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أُشيد بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي بن ، ولي ، الذي يقود مسيرة تطوير شاملة في المملكة ترتكز على رؤية طموحة جعلت من السعودية لاعبًا أساسيًا في معادلة الاستقرار الإقليمي".اضاف: "وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى المملكة لتؤكّد مُجددًا على مكانة السعودية المحورية في المنطقة، وعلى متانة العلاقة الاستراتيجية بين وواشنطن، خصوصًا في ما يتصل بملفات التنمية والأمن والسلام في .".وختم: "إنّ النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تشهده المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، يعكس إلتزامًا راسخًا بدعم ، وعلى رأسها ".