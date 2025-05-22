Advertisement

لبنان

71 بلدية فازت بالتزكية.. حزب الله وحركة أمل يبعدون الانتخابات عن القرى الجنوبية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-05-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1364483-638835472321085249.jpg
Doc-P-1364483-638835472321085249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبيل فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في نسختها الرابعة والاخيرة لمحافظة الجنوب السبت المقبل ، ارتفع عدد البلديات الحدودية التي فازت بالتزكية، حيث عمل كل من حزب الله وحركة أمل جاهدين على فرض التزكية على هذه البلدات لا سيما الحدودية منها.
Advertisement
وافادت معلومات "لبنان ٢٤" ان عدد البلدات الفائزة حتى الان في الجنوب بالتزكية وصل الى 71 بلدية وهي :
في جزين بلدية اللويزة، وفي صيدا بلديات اركي، الغازية، زيتا، قعقعية الصنوبر، قناريت، كوثرية السياد، غسانية.
أما في النبطية فالبلديات التي فازت بالتزكية هي: جباع عين بوسوار، حاروف، حبوش، حومين الفوقا، زبدين، سيني، عزة، قعقعية الجسر، كفرصير، عرب صاليم.
وفي صور فازت البلديات: قانا، القليله، المنصوري، دبعال، طورا، الجبين، الحلوسية، دير قانون رأس العين، بافليه، بدياس، شيحين، يانوح، الحميري، باريش، صديقين، الحنيه، وادي جيلو، بثتيات، الناقورة، مجدل زون، شحور، الكنيسه، النفاخية، زبقين، برج رحال وعين أبو عبدالله وعين الزرقا، حناويه.
وفي مرجعيون فازت البلديات: تولين، بني حيان، طلوسة، الصوانة، ميس الجيل، الطيبة، رب الثلاثين، عدشيت القصير، الخيام، مركبا، مجدل سلم.
أما البلديات الفائزة بالتزكية في بنت جبيل فهي: يارون، الطيري، كونين، مارون الرأس، بيت حانون، برج قلويه، قلويه، حاريص،  عيتا الجبل، رشاف، الغندورية، خربة سلم، صربين، عيناتا، عيتا الشعب.
وعليه، تتجه الانظار الى البلديات المتبقية جنوباً في ضوء احتدام المعارك واصرار المجتمع المدني على خوض الاستحقاق الديمقراطي في مسعى للتغيير، وتبقى الكلمة النهائية لصندوقة الاقتراع.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مواجهات انتخابية حادة وتنافسات تقليدية و 68 بلدية فازت بالتزكية
lebanon 24
23/05/2025 01:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلدية فازت بالتزكية في بعلبك الهرمل؟ إليكم الرقم
lebanon 24
23/05/2025 01:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: 85 بلدية من اصل 288 فازت بالتزكية في محافظتي الشمال وعكار (الجديد)
lebanon 24
23/05/2025 01:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية بين "حزب الله وأمل": الأولوية للتزكية
lebanon 24
23/05/2025 01:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2025-05-22
16:53 | 2025-05-22
16:47 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:36 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24