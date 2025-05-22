71 بلدية فازت بالتزكية.. حزب الله وحركة أمل يبعدون الانتخابات عن القرى الجنوبية

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قبيل فتح صناديق الاقتراع في والاختيارية في نسختها الرابعة والاخيرة لمحافظة الجنوب السبت المقبل ، ارتفع عدد البلديات الحدودية التي فازت بالتزكية، حيث عمل كل من وحركة أمل جاهدين على فرض التزكية على هذه البلدات لا سيما الحدودية منها.وافادت معلومات " ٢٤" ان عدد البلدات الفائزة حتى الان في الجنوب بالتزكية وصل الى 71 بلدية وهي :في جزين بلدية اللويزة، وفي بلديات اركي، الغازية، ، قعقعية الصنوبر، قناريت، كوثرية السياد، غسانية.أما في فالبلديات التي فازت بالتزكية هي: جباع عين بوسوار، حاروف، حبوش، حومين الفوقا، زبدين، سيني، عزة، قعقعية ، كفرصير، عرب صاليم.وفي صور فازت البلديات: قانا، القليله، المنصوري، دبعال، طورا، ، الحلوسية، دير قانون رأس ، بافليه، بدياس، شيحين، يانوح، الحميري، باريش، صديقين، الحنيه، وادي جيلو، بثتيات، الناقورة، مجدل زون، شحور، الكنيسه، النفاخية، زبقين، برج رحال وعين أبو عبدالله وعين الزرقا، حناويه.وفي فازت البلديات: تولين، بني ، طلوسة، الصوانة، ميس الجيل، ، رب الثلاثين، عدشيت ، ، مركبا، مجدل سلم.أما البلديات الفائزة بالتزكية في بنت فهي: يارون، الطيري، ، مارون الرأس، بيت حانون، برج قلويه، قلويه، حاريص، عيتا الجبل، رشاف، الغندورية، خربة سلم، صربين، عيناتا، عيتا الشعب.وعليه، تتجه الانظار الى البلديات المتبقية جنوباً في ضوء احتدام المعارك واصرار على خوض الاستحقاق في مسعى للتغيير، وتبقى الكلمة النهائية لصندوقة الاقتراع.