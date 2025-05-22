71 بلدية فازت بالتزكية.. حزب الله وحركة أمل يبعدون الانتخابات عن القرى الجنوبية

قبيل فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية
والاختيارية في نسختها الرابعة والاخيرة لمحافظة الجنوب السبت المقبل ، ارتفع عدد البلديات الحدودية التي فازت بالتزكية، حيث عمل كل من حزب الله
وحركة أمل جاهدين على فرض التزكية على هذه البلدات لا سيما الحدودية منها.
وافادت معلومات "لبنان
٢٤" ان عدد البلدات الفائزة حتى الان في الجنوب بالتزكية وصل الى 71 بلدية وهي :
في جزين بلدية اللويزة، وفي صيدا
بلديات اركي، الغازية، زيتا
، قعقعية الصنوبر، قناريت، كوثرية السياد، غسانية.
أما في النبطية
فالبلديات التي فازت بالتزكية هي: جباع عين بوسوار، حاروف، حبوش، حومين الفوقا، زبدين، سيني، عزة، قعقعية الجسر
، كفرصير، عرب صاليم.
وفي صور فازت البلديات: قانا، القليله، المنصوري، دبعال، طورا، الجبين
، الحلوسية، دير قانون رأس العين
، بافليه، بدياس، شيحين، يانوح، الحميري، باريش، صديقين، الحنيه، وادي جيلو، بثتيات، الناقورة، مجدل زون، شحور، الكنيسه، النفاخية، زبقين، برج رحال وعين أبو عبدالله وعين الزرقا، حناويه.
وفي مرجعيون
فازت البلديات: تولين، بني حيان
، طلوسة، الصوانة، ميس الجيل، الطيبة
، رب الثلاثين، عدشيت القصير
، الخيام
، مركبا، مجدل سلم.
أما البلديات الفائزة بالتزكية في بنت جبيل
فهي: يارون، الطيري، كونين
، مارون الرأس، بيت حانون، برج قلويه، قلويه، حاريص، عيتا الجبل، رشاف، الغندورية، خربة سلم، صربين، عيناتا، عيتا الشعب.
وعليه، تتجه الانظار الى البلديات المتبقية جنوباً في ضوء احتدام المعارك واصرار المجتمع المدني
على خوض الاستحقاق الديمقراطي
في مسعى للتغيير، وتبقى الكلمة النهائية لصندوقة الاقتراع.