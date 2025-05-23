في صور.. 31 بلدية فازت بالتزكية وبدء تسلم صناديق الاقتراع

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بدأ رؤساء الأقلام ومساعدوهم بتسلم صناديق الاقتراع في بإشراف قائمقام صور .يبلغ عدد القرى التي ستجرى فيها الانتخابات 34 قرية من اصل 65، فازت منها 31 بلدية بالتزكية لغاية اليوم، ومن المتوقع ان يرتفع عدد البلديات التي ستفوز بالتزكية بعد تقديم عدد من المرشحين طلبات الانسحاب التي مددت مهلة الانسحاب لغاية الساعة 12 منتصف الليل.