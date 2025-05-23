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لبنان

في صور.. 31 بلدية فازت بالتزكية وبدء تسلم صناديق الاقتراع

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:55
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بدأ رؤساء الأقلام ومساعدوهم بتسلم صناديق الاقتراع في ثانوية صور الرسمية بإشراف قائمقام صور محمد جفال.
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يبلغ عدد القرى التي ستجرى فيها الانتخابات 34 قرية من اصل 65،  فازت منها 31 بلدية بالتزكية لغاية اليوم، ومن المتوقع ان يرتفع عدد البلديات التي ستفوز بالتزكية بعد تقديم عدد من المرشحين طلبات الانسحاب التي مددت مهلة الانسحاب لغاية الساعة 12 منتصف الليل.
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