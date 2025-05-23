متى سيبدأ لبنان بنزع السلاح الفلسطينيّ؟.. مصدر يكشف الموعد

أفاد مصدر حكومي أن " وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات ".

Advertisement

وكشف المصدر الحكومي لـ"الحدث" أن لبنان سيدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران.