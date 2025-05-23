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لبنان

متى سيبدأ لبنان بنزع السلاح الفلسطينيّ؟.. مصدر يكشف الموعد

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:40
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أفاد مصدر حكومي أن "لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية". 
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وكشف المصدر الحكومي لـ"الحدث" أن  لبنان سيدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران. 
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