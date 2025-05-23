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لبنان

في لبنان.. حديقة كادت تشهدُ جريمة! (صورة)

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:30
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وقع إشكال فردي داخل حديقة في بلدة رأسمسقا تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية.
 

وعلى الأثر، عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.
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