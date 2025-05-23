في لبنان.. حديقة كادت تشهدُ جريمة! (صورة)

وقع إشكال فردي داخل حديقة في بلدة رأسمسقا تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية.



وعلى الأثر، عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الإسلامي في ، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.