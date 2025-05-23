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لبنان

"حزب الله": الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:36
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أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بياناً، اليوم الجمعة، استنكرت فيه الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية بحق رئيس الحكومة نواف سلام.
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وقال البيان إنّ "الشعارات التي أطلقت باتجاه سلام وتوجيه اتهامات بحقه هي مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح".

وتابع: "ندعو جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيما في هذه المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا لبنان".

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