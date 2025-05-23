"حزب الله": الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة

أصدرت العلاقات الإعلامية في " " بياناً، اليوم الجمعة، استنكرت فيه الشعارات التي أطلقت من على مدرجات بحق رئيس الحكومة .

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وقال البيان إنّ "الشعارات التي أطلقت باتجاه سلام وتوجيه اتهامات بحقه هي مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع فضلًا عن ، ولا تخدم مسار تعزيز والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح".



وتابع: "ندعو جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيما في هذه المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات على بلدنا ".



