تنفيذ دفتر الشروط الدولية وإلا.. الدخول في المجهول

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دعا النائب في تصريح أثناء زيارته إلى الأميركية، «إلى التقاط الفرص المتاحة وتنفيذ دفتر وإلا.. الدخول في المجهول».وقال « اليوم تحت الرقابة الدولية، وهذه الرقابة سترفع عنه فقط اذا سيطرت كامل أراضيها، وهذا يعني حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية».وشبه لبنان بـ «الطفل الذي يريد التخلص من سطوة أهله عليه، لذا المطلوب منه ان يلبي دفتر الشروط».وأشار إلى «تحولات في السياسة الخارجية الأميركية في ، رسمت مؤخرا وبدأت ملامحها في الظهور.. هذه التحولات سيلمسها المسؤولون اللبنانيون خلال الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط إلى بيروت».وتابع «نرى من واجبنا كمسؤولين ان نلتقط هذه الفرصة لأن الوقت مؤات للبنان»، وحذر من «ان يذهب لبنان ضحية صفقات إقليمية ـ دولية كما كان يحصل في العقود الخمسة الماضية».