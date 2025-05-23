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لبنان

تنفيذ دفتر الشروط الدولية وإلا.. الدخول في المجهول

Lebanon 24
23-05-2025 | 22:36
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دعا النائب غسان سكاف في تصريح أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، «إلى التقاط الفرص المتاحة وتنفيذ دفتر الشروط الدولية وإلا.. الدخول في المجهول».
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وقال «لبنان اليوم تحت الرقابة الدولية، وهذه الرقابة سترفع عنه فقط اذا سيطرت الدولة على كامل أراضيها، وهذا يعني حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية».
وشبه سكاف لبنان بـ «الطفل الذي يريد التخلص من سطوة أهله عليه، لذا المطلوب منه ان يلبي دفتر الشروط».
وأشار إلى «تحولات في السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، رسمت مؤخرا وبدأت ملامحها في الظهور.. هذه التحولات سيلمسها المسؤولون اللبنانيون خلال الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت».
وتابع «نرى من واجبنا كمسؤولين ان نلتقط هذه الفرصة لأن الوقت مؤات للبنان»، وحذر من «ان يذهب لبنان ضحية صفقات إقليمية ـ دولية كما كان يحصل في العقود الخمسة الماضية».
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