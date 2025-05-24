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لبنان

حتى الآن.. كم بلغ عدد الشكاوى الإنتخابية في الجنوب؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:51
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بلغ عدد الشكاوى خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، اليوم السبت، 86 شكوى، وذلك في أول 3 ساعات من بدء عملية الاقتراع عند الساعة الـ7 صباحاً.
 
وحالياً، فإن جزين تتصدّر نسب الإقتراع بعدما بلغت فيها 8%، في حين جاءت في المناطق الأخرى على النحو التالي:
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- صيدا: 5%
 
- صور: 4%
 
 
 
 

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