حتى الآن.. كم بلغ عدد الشكاوى الإنتخابية في الجنوب؟

بلغ عدد الشكاوى خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، اليوم السبت، 86 شكوى، وذلك في أول 3 ساعات من بدء عملية الاقتراع عند الساعة الـ7 صباحاً.

وحالياً، فإن تتصدّر نسب الإقتراع بعدما بلغت فيها 8%، في حين جاءت في المناطق الأخرى على النحو التالي:

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- 3%

- : 4%

- : 5%

- : 5%

- صور: 4%

- : 4%