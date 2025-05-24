تزامناً مع الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.. الجيش: نواصل التدابير لحفظ أمن العملية الانتخابية

Advertisement

صدر عن ، البيان الآتي:"إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 22 أيار 2025 المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من والاختيارية في محافظتَي الجنوبي والنبطية، تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن.تدعو المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية ، وتحذرهم من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، لا سيما في ظل الأوضاع الحساسة في الجنوب، وتذكر بقرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين حتى 26 /5 /2025".