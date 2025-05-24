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لبنان

تزامناً مع الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.. الجيش: نواصل التدابير لحفظ أمن العملية الانتخابية

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:00
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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"إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 22 أيار 2025 المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، وتحذرهم من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، لا سيما في ظل الأوضاع الحساسة في الجنوب، وتذكر بقرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين حتى 26 /5 /2025".
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