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لبنان
مجلس بلدية زغرتا - إهدن الجديد: الشفافية عنوان كل خطوة نقوم بها
Lebanon 24
24-05-2025
|
04:14
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أصدرت بلدية
زغرتا
-
إهدن
،بيانا عقب التسليم والتسلم وعلى أبواب بدء
موسم الصيف
الاهدني، جاء فيه :
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"بدأنا ولاية جديدة منذ التسيلم والتسلم أول من أمس ، لن نكثر الوعود .
بين
العهد
والوعد كل ما نقوله أن ثقتكم غالية والاصوات التي نلناها أمانة لن نفرط بها كما الشفافية التي ستكون عنوان كل خطوة ونشاط .
منذ لحظة إعلان النتيجة طوينا صفحات اللائحة والتنافس وأصبحنا بلدية لكل المواطنين ، الذين صوتوا لنا أو امتنعوا أو أدلوا بأصواتهم للوائح أخرى .
نحن اليوم على أبواب عرس الصيف الاهدني والمطلوب أن نتأهب لاستقبال الموسم بأبهى الحلل .
محمية طبيعية كونية ، السياحة
الدينية
، مهرجانات اهدنيات ورزنامة مواعيد الجمعيات واللجان ، مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية تضيف على الحفاوة الزغرتاوية حفاوة .
النظافة والاسراع بأنجاز الورش وخطة السير على جدول أهتماماتنا .
اليوم بدأت الولاية لستة أعوام نأمل أن تكون للغرس والحصاد والثمار" .
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