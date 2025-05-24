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لبنان

مجلس بلدية زغرتا - إهدن الجديد: الشفافية عنوان كل خطوة نقوم بها

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:14
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أصدرت بلدية زغرتا - إهدن ،بيانا عقب التسليم والتسلم وعلى أبواب بدء موسم الصيف الاهدني، جاء فيه : 
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"بدأنا ولاية جديدة منذ التسيلم والتسلم أول من أمس ، لن نكثر الوعود .

بين العهد والوعد كل ما نقوله أن ثقتكم غالية والاصوات التي نلناها أمانة لن نفرط بها كما الشفافية التي ستكون عنوان كل خطوة ونشاط .

منذ لحظة إعلان النتيجة طوينا صفحات اللائحة والتنافس وأصبحنا بلدية لكل المواطنين ، الذين صوتوا لنا أو امتنعوا أو أدلوا بأصواتهم للوائح أخرى .

نحن اليوم على أبواب عرس الصيف الاهدني والمطلوب أن نتأهب لاستقبال الموسم بأبهى الحلل .

محمية طبيعية كونية ، السياحة الدينية ، مهرجانات اهدنيات ورزنامة مواعيد الجمعيات واللجان ، مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية تضيف على الحفاوة الزغرتاوية حفاوة .

النظافة والاسراع بأنجاز الورش وخطة السير على جدول أهتماماتنا .

اليوم بدأت الولاية لستة أعوام نأمل أن تكون للغرس والحصاد والثمار" .
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