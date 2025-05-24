مجلس بلدية زغرتا - إهدن الجديد: الشفافية عنوان كل خطوة نقوم بها

Advertisement

أصدرت بلدية - ،بيانا عقب التسليم والتسلم وعلى أبواب بدء الاهدني، جاء فيه :"بدأنا ولاية جديدة منذ التسيلم والتسلم أول من أمس ، لن نكثر الوعود .بين والوعد كل ما نقوله أن ثقتكم غالية والاصوات التي نلناها أمانة لن نفرط بها كما الشفافية التي ستكون عنوان كل خطوة ونشاط .منذ لحظة إعلان النتيجة طوينا صفحات اللائحة والتنافس وأصبحنا بلدية لكل المواطنين ، الذين صوتوا لنا أو امتنعوا أو أدلوا بأصواتهم للوائح أخرى .نحن اليوم على أبواب عرس الصيف الاهدني والمطلوب أن نتأهب لاستقبال الموسم بأبهى الحلل .محمية طبيعية كونية ، السياحة ، مهرجانات اهدنيات ورزنامة مواعيد الجمعيات واللجان ، مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية تضيف على الحفاوة الزغرتاوية حفاوة .النظافة والاسراع بأنجاز الورش وخطة السير على جدول أهتماماتنا .اليوم بدأت الولاية لستة أعوام نأمل أن تكون للغرس والحصاد والثمار" .