باسيل: الليلة منشك العلم على أسوار جزين

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كتب رئيس ، ، عبر حسابه على "أكس": "الجنوبيين عم يوجهوا رسالة التمسك بالأرض والتيار بصلب النسيج الجنوبي بيدعي للتصويت بكثافة ليبقى الجنوب حرّ لأهله، من لصيدا لصور وبنت ومرجعيون والنبطية لجزين القلعة".أضاف:" قلعة كبيرة وقلبها كبير وبتساع الدني كلها،اليوم عم تستعيد ألوانها والليلة منشك على أسوارها".