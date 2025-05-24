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لبنان
باسيل: الليلة منشك العلم على أسوار جزين
Lebanon 24
24-05-2025
|
06:04
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كتب رئيس
التيار الوطني الحر
،
النائب جبران باسيل
، عبر حسابه على "أكس": "الجنوبيين عم يوجهوا رسالة التمسك بالأرض والتيار بصلب النسيج الجنوبي بيدعي للتصويت بكثافة ليبقى الجنوب حرّ لأهله، من
الزهراني
لصيدا لصور وبنت
جبيل
ومرجعيون والنبطية لجزين القلعة".
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أضاف:"
جزين
قلعة كبيرة وقلبها كبير وبتساع الدني كلها،اليوم عم تستعيد ألوانها والليلة منشك
العلم
على أسوارها".
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