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لبنان

باسيل: الليلة منشك العلم على أسوار جزين

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:04
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كتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على "أكس": "الجنوبيين عم يوجهوا رسالة التمسك بالأرض والتيار بصلب النسيج الجنوبي بيدعي للتصويت بكثافة ليبقى الجنوب حرّ لأهله، من الزهراني لصيدا لصور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية لجزين القلعة".
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أضاف:" جزين قلعة كبيرة وقلبها كبير وبتساع الدني كلها،اليوم عم تستعيد ألوانها والليلة منشك العلم على أسوارها".
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