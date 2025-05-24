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لبنان

برفقة الوزير الحجار... اللواء عبد الله في جولة تفقدية على المراكز الانتخابية في النبطية

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:26
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بعد حضور اللواء عبدالله الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية والبلديات مع انطلاق العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
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اللواء عبدالله رافق الوزير الحجار، في جولة تفقدية على عدد من المراكز الانتخابية في محافظة النبطية.

















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