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لبنان

فلسطينيون يشاركون بـ"انتخابات صيدا"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2025 | 12:41
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علم "لبنان24" أن إحدى اللوائح الإنتخابية في صيدا استعانت بفلسطينيين لتوزيع "لوائح" على المارة والمواطنين.
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وذكرت المعلومات أنَّ الأمر حصل أمام العديد من مراكز الاقتراع في المدينة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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