علم " " أن إحدى اللوائح الإنتخابية في استعانت بفلسطينيين لتوزيع "لوائح" على المارة والمواطنين.

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وذكرت المعلومات أنَّ الأمر حصل أمام العديد من مراكز الاقتراع في المدينة.