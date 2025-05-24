هل أدّت الانتخابات إلى اندثار التيار المدني في لبنان؟

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الأمر لم يقتصر على العاصمة، بل غابت هذه القوى في شكل عام عن انتخابات ، باستثناء ظهور خجول في مدينة . وحتى في دير القمر، احتفلت هذه القوى بإنجاز لم يكن ليحدث لولا تحالفها مع حزبي الوطنيين الأحرار و" ". أما في ما كان يعرف بـ"عاصمة " في ، فقد منيت المجموعات التغييرية أيضا بخسارة أمام القوى التقليدية، بينما غابت عن الانتخابات في باستثناء قرى محدودة لم تحقق فيها أي نتائج ملموسة. وفي هذا الإطار يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد : "في المرحلة الأولى من الانتخابات، أي في جبل ، لم نرَ أي حضور لقوى التغيير، باستثناء حضور خجول في بلدية دير القمر ومحدود في الشويفات، لكنها لم تحدث أي فرق. وانتقالًا إلى وعكار، في طرابلس التي سميّت عروس الثورة كان هناك حركة تغيير بعد عام 2019 لم تترجم في صناديق الاقتراع، فحصلت قوى التغيير والمجتمع المدني على 3% من المقترعين، بمتوسط 1200 صوت. أما في المرحلة الثالثة في بيروت والبقاع وبعلبك فنرى تراجعًا كبيرًا ، و"بيروت مدينتي" التي حصلت على نحو 38% من الأصوات في الانتخابات عام 2016 حصلت في الانتخابات الحالية على 8.8 %. وبالانتقال إلى " مدينتي" نرى أنها لا تزال حاضرة، لكن الفارق بينها وبين اللائحة الفائزة عام 2016 كان 900 صوت، أما اليوم فـهو 6400، ونسبة الاقتراع التي حصلت عليها عام 2016 كانت 39% انخفضت إلى 31%.ويؤكد شمس الدين أنه لا يمكن الحسم بأن شكلت بداية نهاية ، مضيفًا: "نحن نفصل بين الانتخابات النيابية والبلدية، إذ إن كل منهما يجري بحسب قانون مختلف. يمكننا القول إنها تراجعت في الانتخابات البلدية الحالية، لكن حضورها في تحدده صناديق الاقتراع، وإن كان هناك امتعاض كبير من القوى التغييرية والمجتمع المدني في لبنان".في الجنوب، حتى الآن لا حركة تغيير، ولو كانت موجودة بخجل بحسب شمس الدين، "لكن لا يمكنها إحداث فرق. هناك حركة في حيث والأحزاب مقابل لائحة للمجتمع المدني حققت حضورا، لكنها لم تفز، والفارق بينها وبين اللائحة الفائزة 180 صوتا".