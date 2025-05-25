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لبنان

رسالة "غير عادية" إلى "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2025 | 02:45
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توقف مصدر إنتخابي عند تراجع نسبة الإقتراع في مختلف أقضية الجنوب وتحديداً التي يرتكز فيها "الثنائي الشيعي". 
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ففي النبطية مثلاً كانت نسبة الإقتراع 45.82 مقابل 49% في الـ2016، بينما في مرجعيون كانت 32.19% فيما في الـ2016 كانت 43.20%.
 
أما في صور، فإن نسبة الاقتراع كانت 40.25% بينما في الـ2016 كانت 49.00%. أما في بنت جبيل، فكانت نسبة الاقتراع منخفضة جداً إذ بلغت 29.05% بينما في العام 2016 كانت 42.50%.
 
المصدر قال إن هذه النسب تعكس أمرين: الأول وهو عدم ذهاب المواطنين للاقتراع وهذه سابقة في الجنوب على "حزب الله" و"حركة أمل" التوقف عندها خصوصاً إن كان الأمر يرتبطُ بـ"امتعاض" لدى الجنوبيين لاسيما بعد الحرب الأخيرة.
 
وأوضحت المصادر أنّه رغم فوز لوائح "التنمية والوفاء" بغالبية المناطق، فإن النسب المتراجعة تعكس حالة يجب الوقوف عندها وعدم التساهل معها لإعادة تقييم وضع البلدات والقرى، فيما حُكيَ عن حصول "تناحر" بين أبناء البيئة الواحدة في أكثر من منطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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