أحدها يحتل المرتبة الخامسة عالمياً.. شلالات لبنان لوحات ساحرة لا تفوتوا زيارتها (صور)

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ومع بداية الصيف تتعدد النشاطات التي يُمكن ممارستها في ربوع لبنان، ومن بينها سياحة الشلالات. فزيارة هذا النوع من المعالم الطبيعية يُمكن ان يتصدر البرامج السياحية الرائجة فيه التي تستقطب ليس فقط اللبنانيين بل أيضا السيّاح. من المتوقع ان يكون صيف 2025 في واعدا، بانتظار توافد المغتربين اللبنانيين بأعداد كبيرة وعودة الخليجيين إليه بعد الانقطاع لاسيما بعد رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان الذي من المتوقع ان يُستتبع بقرار مماثل، وعودة المهرجانات التي ستُضيئ ليل لبنان.ومع بداية الصيف تتعدد النشاطات التي يُمكن ممارستها في ربوع لبنان، ومن بينها سياحة الشلالات. فزيارة هذا النوع من المعالم الطبيعية يُمكن ان يتصدر البرامج السياحية الرائجة فيه التي تستقطب ليس فقط اللبنانيين بل أيضا السيّاح.

فلبنان معروف بجغرافيته المتنوعة وبمشهدية طبيعته الجميلة والفريدة ومعالمه السياحية، وبشلالاته أيضاً.وهو يحتوي على شلالات عدة تنتشر في مختلف المناطق تمتد من إلى الجنوب مرورا بالبقاع، حيث يتسبب سقوط مياه الأنهار من مكان مرتفع على صخور صلبة في جرف شديد الانحدار يُعرف بالشلال.



ومن بين هذه الشلالات، شلالات جزين التي تُعد الأشهر في لبنان وخامس أطول شلال في العالم، إلى وادي قنوبين الذي أدرج على مواقع التراث العالمي لليونسكو، إلى أفقا إلى سرجبال والعاصي وغيرها سنتعرّف إليها في هذا المقال.



شلالات جزين

تعدّ شلالات جزين من الأشهر في لبنان ومن أروع المعالم الطبيعية فيه وتندرج في المرتبة الخامسة عالمياً نظراً لارتفاعها الذي يتجاوز الـ900 متر، تتوزع المطاعم والمقاهي على جانبيها.



تصبح مياه "الشالوف" كما يسميه أهالي جزين غزيرة في فصل الشتاء. وهي نالت لقبها "عروسة الشلال" بسببه إذ يقع في وسطها، وهو ينبع من صخور جزين ويصب في وسط البلدة.

شلالات الزرقاء ونهر بعقلين

بلدة بعقلين في الشوف تُعتبر واحة جبلية رائعة تشتهر بشلالاتها الزرقاء وبنهر بعقلين الذي يتخلله عدة شلالات تتميز بلون فيروزي ساحر، وتعتبر هذه الزوايا المخفية الآن موطناً للعديد من المطاعم ومعلما يجذب السيّاح.

شلالات بالوع بلعة

تقع هذه الشلالات في بلدة الفوقا المتاخمة لجرود اللقلوق، وتُعرف باسم "بالوع الجسور الثلاثة".



يبلغ العمق الإجمالي للبالوع نحو 255 متراً وأجزاؤه موزعة كما يلي: يطل المنخفض على هوة أولى يبلغ عمقها 90 متراً وعرضها 100 متر. تخترق هذه الهوة في وسطها 3 جسور طبيعية متراكمة. في بعض أشهر السنة يصب في هوة البالوع الرئيسية شلال من المياه الغزيرة ارتفاعه 90 متراً ثم يتفرع في دهاليز سرية لم يتم اكتشافها كلها بعد. أما الهوات الثلاث الباقية في البالوع فهي شديدة التعقيد وتحتوي على سراديب وبرك وهوّات متفرقة وقاعات مغمورة بالمياه.



وكان وزير السياحة السابق وليد نصار أعلن عن إدراج بالوع بلعا على خريطة السياحة البيئية، والترويج له محلياً ودولياً.

شلالات شوان

تقع منطقة شوان على ضفاف نهر إبراهيم وتُلقب بـ"الجنة على الأرض" نظرا لجمالية مناظرها الطبيعية، التي تتألف من بحيرة كبيرة يتساقط فيها شلال شوان.



تشكل مقصداً لهواة ممارسة المشي، وعادة ما يقصدها هواة السباحة.



شلالات أفقا

تقع في بلدة أفقا التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن ويمكن الوصول إليها من خلال 3 طرق: طريق نهر إبراهيم، قرطبا، المنيطرة، وطريق جعيتا، عجلتون، ميروبا، قهمز لاسا، وأيضاً عن طريق شمسطار، حدث، ، المنيطرة.



تنتشر آثار متفرقة في أفقا كهيكل فينوس وقلعة أدونيس وعشتروت وغيرها. وهي تشتهر بشلالاتها التي تتدفق من مغارتها الكبيرة لتؤلف مجموعة منها نظراً لتخزينها الثلوج في داخلها لفترات طويلة من السنة.

شلالات عيون السمك

تندرج بلدة عيون السمك في على خارطة لبنان السياحية لما تتضمن من مناظر طبيعية جميلة ونشاطات رياضية .



تتميز بكثرة ينابيعها وبالأنهار وشلالات المياه الجميلة المتدفقة من أعلى قممها. وتعد بحيرة عيون السمك التي تبلغ مساحتها 50 ألف متر، حيث تصب مياه نبع السكر المتدفق من أعالي جرود الضنية، من أجمل معالمها الطبيعية، التي تكشف عن منظر جداولها المتعددة النابعة من شلالاتها المرتكزة على تلال خضراء.

شلال سرجبال

هو كنز طبيعي يقع في قرية سرجبال الصغيرة في يمكن الوصول إليها عن طريق مشي مسافة 200 عبر الغابات الجميلة.



يأتي الزوار إلى هذه الشلالات للاسترخاء في أحضان الطبيعية الخلابة وللسباحة في البرك المائية وللتنزه.

شلالات الدردارة

تقع شلالات الدردارة على نهر العاصي في قلب محافظة . تُعتبر من أجمل الشلالات في المنطقة، حيث تمتاز بمياهها المُنسابة.



يستمتع الزوار بنزهة لطيفة حول الشلالات، كما يمكنهم القيام برحلة تجديف أو ركوب الرمث بالقرب من الشلالات والاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية.

شلالات يحشوش

تقع بلدة يحشوش في قضاء كسروان وهي على ارتفاع 930 مترا فوق مستوى سطح البحر.



تتمتع البلدة بمناظر طبيعية خلابة للوادي والشلالات وغابات الصنوبر الكثيفة والأشجار المعلقة على المنحدرات الشديدة، وهي تمتد على مساحة 6 كيلومترات، وتشكّل واحدة من 7 قرى تحيط بمحمية جبل موسى الطبيعية، وبالتالي فهي جزء من شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو.

شلال عكار العتيقة

يُعتبر شلال عكار العتيقة من أجمل الشلالات في لبنان، وهو يقع بجوار قلعة آل سيفا. يبلغ إرتفاعه نحو 60 متراً ويتردد صداه في الوادي.

وادي قنوبين

يتمتع وادي قنوبين المقدس بطبيعة فريدة وبمواقع تاريخية، وبفضل مزاياه إستحق أن يكون واحداً من مواقع التراث العالمي لليونسكو. ذوبان الثلج على قمم جبل المكمل، يؤدي إلى تكوين شلال، يتدفق على ارتفاع 1500 متر ثم يندفع نحو الوادي، فيرسم لوحة طبيعية جميلة.