أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني

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حالة الترقب التي يعيشها لتبيان مصير اتفاق وقف النار وسلاح ، لا تنسحب على ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. اذ أكدت معلومات «الديار» ان «هذا الاسبوع يفترض ان يكون حاسما، باعتبار ان الجهات الرسمية تنتظر خلال ساعات اجوبة من الطرف الفلسطيني، على آلية تسليم السلاح في ٥ من المخيمات في مرحلة اولى، يفترض انجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، تليها مرحلة ثانية يتم خلالها تسليم ما تبقى من سلاح في باقي المخيمات وابرزها عين الحلوة».وقال مصدر رسمي لبناني :»هذا الاسبوع سيتبين اذا كانت جادة في تعاونها، واذا كانت ستدفع بعملية التسليم بوتيرة سريعة».وكتب في" النهار":ورغم أن تسليم السلاح الفلسطيني قد حسمه خلال زيارته الأخيرة لبيروت، فإن تحديد جدول زمني له في المخيمات يواجه معضلات عدة خصوصاً في ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية غير المنضوية في منظمة التحرير، لا سيما التي وإن أعلنت أنها منفتحة على التجاوب مع مطالب الدولة، لا توافق على ما طرحه عباس في . على أن تسليم الجيش أمن المخيمات وإن كان يشكل مساراً منفصلاً عن سلاح "حزب الله" فإنه يرتبط به من نواحٍ عديدة، انطلاقاً من التحالف بين الحزب وحماس، وما شكله من تنسيق في حرب إسناد غزة. ومنذ الآن وضعت فصائل مثل حماس نفسها خارج الاتفاق مع ، وبدأت تتحضر لحملة ترفض تسليم السلاح وتعتبره ضمانة لحماية المخيمات.تريد حماس والجهاد الإسلامي أن يكونا شريكاً أساسياً في الحوار حول السلاح، ولذا قد تعود الأمور إلى المربع الأول وسط حملة تخوين لعباس، وطرح شكوك حول توقيت طرحه ملفّ السلاح، وتعتبر حماس وفق مصادر فلسطينية أن طرح عباس ينطلق من قرار دولي لتوسيع الضغط على حماس في الشتات.لكن الدولة وفق المعلومات، لن تسير بخطتها لسحب السلاح الفلسطيني في شكل مجزّأ، إذ تقول المصادر أن لا استثناء لحماس والجهاد، ولن يقبل لبنان أي نقاش بشأن السلاح في شكل منفصل، فلا يمكن تسلّم الدولة أمن المخيمات وإبقاء السلاح لدى فصائل معينة. كما أن الدولة لن تنجر الى مع أي طرف فلسطيني يسعى لتوفير ذرائع للتمسك بالسلاح.وعما إن كان طرح ملف السلاح الفلسطيني يهدف إلى استغلال فرصة على حماس للانتقال إلى طرح سلاح الحزب، تقول مصادر سياسية إن ملف سلاح الحزب مدرج في اتفاق وقف النار وهناك دعوة من رئيس الجمهورية للحوار لتسليم السلاح، وليس الأمر مرتبطاً بنزع الذرائع من "حزب الله" بل هدفه حصر السلاح بيد الدولة وليس التآمر على الحزب.سلاح حماس وغيرها داخل المخيمات لم تعد له وظيفة في مواجهة من لبنان، كما أن سلاح الحزب لا يشكل اليوم رافعة للتحرير، والمطلوب إفساح المجال للدولة لتؤدّي دورها بكل الوسائل لدفع إلى الانسحاب وإعطاء اللبنانيين فرصة لابتكار أشكال مناسبة وطرق تنجز التحرير الثاني، خصوصاً أن لم تعد نفسها كما كانت في 25 أيار 2000. وفي هذه الذكرى نحن أمام احتلال ثانٍ لا يبدو أن سلاح الحزب هو الخيار لإخراجه من أرضنا.