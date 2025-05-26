مراد استقبل مجالس بلدية: منطقتنا تستحق

Advertisement

اعتبر النائب خلال استقباله مجالس بلدية منتخبة، أن "الله أعطانا القدرة والإمكانيات للوقوف مع أهلنا ومساندتهم وخدمتهم، وسنستمر بإذن الله في تقديم ما نستطيع من باب المسؤولية التي نحملها تجاه منطقتنا، ومن باب الوفاء لأهلها الذين احتضنوا مسيرتنا ومنحونا ثقة تمثيلهم، ومن واجبنا الحفاظ على هذه الثقة الغالية".وأعلن انه "انطلاقا من ذلك، سنبدأ في استكمال المشاريع التي توقف العمل فيها بسبب الظروف التي مرت على إقتصاديا وأمنيا، وسيكون لمنطقتنا خلال السنوات المقبلة، المزيد من المشاريع بالتعاون والتنسيق مع البلديات حيث سنكون الى جانبها بعيدا من أي حسابات سياسية، لأننا نؤمن بعدالة الانماء لمنطقتنا، وسنبدأ بالمشاريع التي طلبتها البلديات سابقا،ً والتي ستطلبها وننفذها خلال الاشهر المقبلة، فمنطقتنا تستحق ونحن على عهدنا في مسيرة البناء والعطاء والوقوف مع أهلنا، ودائماً معاً نحو غد افضل".