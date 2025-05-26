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اعلنت شركة "تاتش" في بيان انها وقّعت اتفاقية تجوال جديدة مع شركة "زين عُمانتل الدولية (ZOI)" الرائدة في مجال أعمال الجملة والاتصالات في منطقة .وبحسب هذه الاتفاقية، سيتمكن مشتركو شبكتي "زين" و "عمانتل" القادمين من دول تواجد الشركتين، وهي ، ، ، ، ، ، ، وسلطنة ، من الاستفادة من خدمة التجوال على شبكة "تاتش" خلال زيارتهم للبلد، واستخدامها بأسعار مشجّعة،ولاسيّما أن شركة "تاتش" حرصت على تعزيز جودة تغطية شبكتها في كل المناطق .تمثّل هذه الاتفاقية الجديدة ، بحسب البيان، جزءاً من خطة "تاتش" للمساهمة في إعادة قطاع الاتصالات والبيانات الخليوية اللبناني للعب دوره الحيوي على صعيد المنطقة والخليج العربي، بما من شأنه المساهمة أيضاً في استقطاب مواطني ودول لاستخدام خدمة التجوال على شبكة "تاتش" طوال فترة زيارتهم للبلد.إشارة إلى أن لشركة "تاتش"، اتفاقيات خدمة التجوال مع دول منطقة الخليج والدول العربية، بالإضافة الى وأميركا، إلا أنها تعمل حالياً على تحسين هذه الخدمة من كل جوانبها التقنية والمالية لتشجيع الزوار على استخدامها.