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لبنان

اتفاقية بين "تاتش" و"زين عُمانتل"

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:09
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اعلنت  شركة "تاتش" في بيان انها وقّعت اتفاقية تجوال جديدة مع شركة "زين عُمانتل الدولية (ZOI)" الرائدة في مجال أعمال الجملة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
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وبحسب هذه الاتفاقية، سيتمكن مشتركو شبكتي "زين" و "عمانتل" القادمين من دول تواجد الشركتين، وهي الكويت، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق، البحرين، السودان، جنوب السودان، وسلطنة عمان، من الاستفادة من خدمة التجوال على شبكة "تاتش" خلال زيارتهم للبلد، واستخدامها بأسعار مشجّعة،ولاسيّما أن شركة "تاتش" حرصت على تعزيز جودة تغطية شبكتها في كل المناطق اللبنانية.  

 

تمثّل هذه الاتفاقية الجديدة ، بحسب البيان، جزءاً من خطة "تاتش" للمساهمة في إعادة قطاع الاتصالات والبيانات الخليوية اللبناني للعب دوره الحيوي على صعيد المنطقة والخليج العربي، بما من شأنه المساهمة أيضاً في استقطاب مواطني الدول العربية ودول الخليج لاستخدام خدمة التجوال على شبكة "تاتش" طوال فترة زيارتهم للبلد.

إشارة إلى أن لشركة "تاتش"، اتفاقيات خدمة التجوال  مع دول منطقة الخليج والدول العربية، بالإضافة الى أوروبا وأميركا، إلا أنها تعمل حالياً على تحسين هذه الخدمة من كل جوانبها التقنية والمالية لتشجيع الزوار على استخدامها.
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