بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية.. هذا ما اعلنته مؤسسة كهرباء لبنان

Advertisement

أعلنت أنه، وفي سبيل المساهمة في إنجاح العملية البلدية والاختيارية التي جرت خلال شهر أيّار الجاري، قامت بتأمين الكهربائي بشكل متواصل لمراكز لجان القيد الابتدائية والعليا في الدوائر كافة، والبالغ عددها 27 مركزًا موزعة على المحافظات كافة بالإضافة إلى العديد من مراكز الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع والبلديات. وفي هذا السياق، عملت المؤسسة على تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية من خلال إضافة نحو 200 ميغاوات من الإنتاج، لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أيام الانتخابات في مختلف المحافظات .وإذ تشيد مؤسسة بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية والبلديات وكافة في تأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وإنجاح هذا ، فإنها تتوجه بجزيل الشكر الى جميع مستخدمي المؤسسة الذين ساهموا بإخلاص وتفانٍ في انجاح هذه المهمة الوطنية، وذلك تأكيدًا على المؤسسة بمسؤولياتها.