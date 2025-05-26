"الجماعة الإسلامية" تطالب بكشف حقيقة ما جرى في ثانوية المربي فضل المقدم

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أعرب قطاع الشباب والناشئة في " " عن قلقه إزاء ما أثير مؤخرًا حول حادثة في ثانوية المربي فضل المقدم في ، داعيًا إلى تحقيق شفاف لكشف الملابسات ومحاسبة المسؤولين، "حرصًا على سلامة الطلاب وصونًا لقيم المجتمع"، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.وأكد القطاع أن "حماية النشء من محاولات فرض سلوكيات أو أفكار دخيلة تمس الثوابت التربوية والدينية" هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق وزارة التربية والجهات المعنية كافة.ودعا البيان الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على أهمية تحصين البيئة التربوية من أي اختراق قد يهدد التوازن القيمي والمعرفي فيها. (الوكالة الوطنية للإعلام)