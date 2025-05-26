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عقدت الجبهتان والشعبية لتحرير اجتماعاً قيادياً مشتركاً في مكتب داخل – ، حيث ناقش المجتمعون المستجدات السياسية والأوضاع المعيشية للاجئين في .في بيانٍ صادر عقب الاجتماع، أدان الطرفان ما وصفاه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان"، مشددين على أن "الرد على هذه المجازر يكون من خلال وحدة الموقف الفلسطيني وتعزيز ".ووجهت الجبهتان تحية إلى "الشعب الفلسطيني الصامد"، مثمنتين "الصمود الأسطوري في وجه العدوان "، كما توجهوا بالتحية إلى الأسرى والشهداء والجرحى في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن "الوحدة الوطنية هي الطريق الأقصر لدحر ".