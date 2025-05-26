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لبنان

الجبهتان "الديمقراطية" و"الشعبية" تؤكدان من عين الحلوة على وحدة الصف الفلسطيني

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:10
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عقدت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين اجتماعاً قيادياً مشتركاً في مكتب الجبهة الشعبية داخل مخيم عين الحلوةصيدا، حيث ناقش المجتمعون المستجدات السياسية والأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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في بيانٍ صادر عقب الاجتماع، أدان الطرفان ما وصفاه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان"، مشددين على أن "الرد على هذه المجازر يكون من خلال وحدة الموقف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية".

ووجهت الجبهتان تحية إلى "الشعب الفلسطيني الصامد"، مثمنتين "الصمود الأسطوري في وجه العدوان الإسرائيلي"، كما توجهوا بالتحية إلى الأسرى والشهداء والجرحى في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن "الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الطريق الأقصر لدحر الاحتلال".
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