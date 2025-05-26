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لبنان

وزيرة الشؤون رعت الاحتفال السنوي لمؤسسة "الهادي"

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:27
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نظّمت مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطراب اللغة والتواصل احتفالها السنوي الثاني للمواهب والتنمية المستدامة بعنوان "ختام حكايات الإسكوا 4"، برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى جانب شخصيات من اليونسكو والإسكوا وفاعليات تربوية واجتماعية.
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استُهل الحفل بكلمات ترحيبية من مسؤولي المؤسسة وجمعية "المبرات"، ثم جرى لقاء تعريفي بأقسام المؤسسة وخدماتها الشاملة، تلاه جولة ميدانية للوزيرة السيد والحضور في أقسام المؤسسة واطلاعهم على البرامج التعليمية والعلاجية الحديثة.

أعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير لجهود المؤسسة، ووصفتها بـ"الشريك الأساسي في صياغة رؤية اجتماعية قائمة على الإنسان والكرامة". وأشادت بتجربتها في التعاطي مع التلامذة كأشخاص ذوي قدرات.

وتخلل الاحتفال فقرات فنية وتربوية قدّمها التلامذة، شملت قصائد وعروضاً مسرحية تفاعلية سلطت الضوء على قضايا حب الوطن والتنمية المستدامة، إضافة إلى كلمة مؤثرة ألقتها التلميذة فاطمة حريصي بلغة مبسطة وبمرافقة ترجمة إشارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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