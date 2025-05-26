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لبنان

مداهمة طالت منزله.. الجيش يُلاحق "مطلوباً" في المنية

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:41
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نفّذت قوة من الجيش، مساء اليوم، عملية دهم لمنزل المدعو "م.م." في شارع الخرنوبة - المنية.
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وذكرت المعلومات أنّ المداهمة حصلت على خلفية قيام الشخص المذكور بإطلاق نار في وقت سابق، إلا أنه لم يتم العثور عليه.
 
 
 
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