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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"إنصرفت القوى السياسية الى قراءة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية التي مرت بسلاسة رغم كل الهواجس والمخاطر التي كانت تحيط بها لاسيما في مرحلتها الأخيرة في الجنوب والنبطية.تابع نتائج هذا الإستحقاق إلى جانب آخر التطورات وشؤون تشريعية مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة.ومن عين التينة "الدار الوطنية" كما أسماها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حيا رعد الرئيس بري "رمز المقاومة" قائلا: لا يسعنا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلا أن نمر في هذه الدار الوطنية لنشد على ايدي دولة الرئيس لمواقفه الوطنية المقاومة.ومع إنجاز الجولة الاخيرة من الانتخابات عاد مشهد الاعتداءات الاسرائيلية مجددا من باب الاستهدافات التي نفذها الطيران المعادي على بيت ليف ومجدل زون جنوبا وعلى السلسة الشرقية بقاعا.وفي شأن الداخلي آخر كان لرئيس الجمهورية جوزيف عون موقف أبداه خلال لقائه وفدا أميركيا في قصر بعبدا أعلن فيه أن العمل سيبدأ في منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها معرجا على ملف رفع العقوبات الأميركية عن الذي سيساعد في حل أزمة النازحين السوريين في .في غزة بقي مسلسل الاجرام يواصل حلقات مجازره في كل مكان شهداء وجرحى ومفقودين اما في حصيلة هذا اليوم المفجع والمحزن ثلاثون جثة تفحمت في استهداف اسرائيلي لمدرسة في حي الدرج وسط القطاع.كرة النار المتصاعدة في غزة قابلتها في الضفة المقابلة نار لا تقل عنها اهمية مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الاقصى وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وبحماية من شرطة الاحتلال.اما على صعيد إحياء المفاوضات بشأن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى كان المقترح الجديد الذي تقدم به رجل الأعمال الفلسطيني-الأميركي بشارة بحبح والذي ينص على أن تفرج حركة حماس عن عشرة أسرى أحياء مقابل وقف دائم لإطلاق النار وبحث "اليوم التالي" في غزة.لكن الجانب الاسرائيلي سارع الى رفض المقترح واصفا اياه بانه استسلام لحماس كما انه لا يتوافق مع أهدف الحرب التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية.وفيما تحاول اسرائيل نشر أخبار متعلقة بالمفاوضات الايرانية-الاميركية بهدف تقويض مسارها كما عبر عنها المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ألمح الرئيس الى امكانية الاعلان عن اخبار جيدة خلال يومين.مقدمة الـ "أم تي في"الموقف اللبناني الرسمي الذي تظهر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطيني انتقل الى مرحلة التطبيق العملي. ومن مخيمات بيروت، ستنطلق معالجة السلاح الفلسطيني في لبنان منتصف حزيران.أما في الشق المتعلق بسلاح ، وعلى الرغم من أن زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة بعبدا كانت مقررة مسبقا، إلا أنها تزامنت مع استعادة لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.فأعاد رئيس الجمهورية بعد ساعات تأكيدين: التزام لبنان تطبيق القرار 1701 وقدرة الجيش على حماية اللبنانيين. وهو ما يمكن ترجمته بكلام آخر: وحدها الدولة تحمي اللبنانيين، وحصرية السلاح ستكون بيدها، بالتزامن مع وقف الاعتداءات واستعادة الأراضي المحتلة.الموقف الرسمي اللبناني واضح إذا بانتظار ما ستحمله مورغان أورتاغوس في زيارتها المرتقبة. وكما في الداخل وعلى الحدود الجنوبية، كذلك شمالا وبقاعا، حيث تتواصل عملية اقفال المعابر غير الشرعية، وملاحقة المهربين.مقدمة الـ "أو تي في"قال المتن كلمته الفصل اليوم، فرسم حدا فاصلا بين مرحلتين: أولى من التطبيل والتزمير للأوهام، وثانية من الارقام التي كشفت حقيقة الاوزان السياسية في أحد أهم أقضية لبنان.فاليوم، وبنتيجة “دوبل سكور”، فازت المرشحة ميرنا ميشال المر المدعومة من على المرشحة نيكول امين الجميل، المدعومة من الكتائب والقوات وبعض النواب من أصحاب الصفات التمثيلية الصورية، حيث حسم اثنان وعشرون رئيس بلدية متنية القرار، في مقابل أحد عشر آخرين، لتبدأ الاحتفالات في عمارة شلهوب وميرنا الشالوحي التي زارتها الرئيسة المنتخبة لاتحاد بلديات المتن، يرافقها النائب ميشال المر، فيما الغى حزب الكتائب الاحتفال الذي كان أعد له في ساحة الجديدة، فأزال المفرقعات التي كانت معدة للإطلاق، وكذلك الصور والشعارات.غير أن الانتخابات انتهت، والشماتة مرفوضة، والعمل لمصلحة الجميع من دون اي تمييز، هو وحده المطلوب في المرحلة المقبلة.وفي انتظار مزيد من النتائج، كما وعد اليوم النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الذي وصف فيه الوطني الحر بالقوة الكبرى، يعود الاهتمام الى الملفات العالقة، وابرزها الجنوب المحتل، واموال المودعين العالقة، على وقع الوعود الفضفاضة، والأفعال القليلة على اكثر من مستوى.مقدمة الـ "أل بي سي"لبنان، وتحديدا حزب الله، هاجس ، والسيناريوهات التي تضعها تهدف إلى عدم بقاء سلاح حزب الله، لا جنوب الليطاني ولا شماله. هذا قرار بالنسبة إلى الدولة العبرية، وتتناغم فيه مع الأميركية، وهذا القرار ليس لديه مهلة مفتوحة للتطبيق، والسؤال هنا: كيف ستتلتزم السلطات بهذا التطبيق.اليوم، وفد من حزب الله في قصر بعبدا، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أظهر تقاربا مع رئيس الجمهورية ، لكنه في المقابل فجر الخلاف مع رئيس الحكومة، فالرئيس سلام الذي قال لمحطة " عربية " : "لن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة". وأن "عصر تصدير الثورة انتهى" و"نحن طلاب سلام"، رد عليه النائب رعد بالقول: "لن اعلق على هذا التصريح حفظا لبقية ود موجودة".لم يتحدث رعد عن "ود" بل عن "بقية ود"، ما يعني أن التباعد قائم بين الحزب وسلام، ويجدر التذكير بالهتافات من أنصار حزب الله في المدينة الرياضية والتي استقبلت وصول الرئيس سلام بالقول: "نواف سلام صهيوني"، ولم يقلل من وقع هذه الحادثة البيان الذي صدر لاحقا عن حزب الله.وفي سياق التركيز على سلاح حزب الله، كانت لافتة الأجواء من تل ابيب أن الدولة العبرية تكثف انتشارها على الحدود مع لبنان، في ظل عدة خيارات مطروحة.داخليا، بعد انتهاء الإنتخابات البلدية، بدأت انتخابات اتحاد البلديات، والباكورة اتحاد بلديات المتن الشمالي الذي فازت برئاسته مجددا رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر على رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل.مقدمة "الجديد"كان اليوم الأطول في دوام المسيرات الاسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها وصولا الى ساحلها الجنوبي ومن تحت المسيرات عبر موكب نواب حزب الله الى بعبدا مفتتحا خط السلاح من دون أن يحدد أي طرف مهلا ومواعيد.ترأس النائب محمد رعد وفدا ضم اربعة من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وحرص الحزب على تأطير الزيارة بمناسبة وطنية للتهنئة تشمل الرئاسات الثلاث وليس بعبدا فحسب وبتوسيع اهداف الزيارة نزع الحزب عن اللقاء صفة العجلة وأغدق على الرئيس جوزاف عون صفات التمايز متحدثا عن مساحة تفاهم ممكنة وواسعة يعول عليها مع رئيس الجمهورية.وأبدت مصادر وفد كتلة الوفاء بالغ الارتياح للقاء ولشخصية الرئيس عون القريبة والمرنة والتي لا تترك وراءها خصومة وعداوات شعر الحزب بحصانة رئاسية دفعت النائب محمد رعد الى القول: نحن لا نجد أننا ملزمون بتوقيت ولا بأمكنة ولا باساليب طالما أن الأمور تسير بعناية من فخامته.واعتبر أن لا أبواب مغلقة لتبادل الأحاديث والأفكار مع رئيس الجمهورية في أي مستوى من المستويات وستستمر هذه الأبواب مفتوحة اكثر رعد من الود للرئيس وخفض من منسوب هذا الود نحو رئيس الحكومة نواف سلام.وذكره بان العيد هو للمقاومة والتحرير وليس التحرير منفردا وعلى توقيت الزيارة كان سلام يدلي بحديث لسكاي نيوز قبيل مغادرته الى دبي قائلا إن المنطقة شبعت من الاستقطاب الأميركي وإن عصر تصدير الثورة الايرانية انتهى ولن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة.وحديث سلام كان يتم تحت وقع المزيد من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على السلسلة الشرقية في مرتفعات بريتال شرق بعلبك.وأصاب صاروخ وسط البلدة ما تسبب بأضرار في المنازل واقامت المسيرات الاسرائيلية فوق سماء بيروت لاكثر من ثماني ساعات وبعضها لامس سطوح الابنية هذه الخروقات بحثها الرئيسان عون وسلام مع وفد من الكونغرس الاميركي.وابلغ رئيس الجمهورية الوفد ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعقد الأمور وينتهك الاتفاق الذي وقعت عليه اسرائيل، وما يطلبه لبنان هو انسحاب إسرائيلي كامل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية وحمايتها وهذا المطلب ليس فقط مطلب الدولة، بل مطلب الشعب اللبناني عموما والجنوبيين خصوصا الذين يعتبرون ان الجيش قادر على حمايتهم وتأمين سلامتهم وشهادة عون عن خروقات العدو عمرها من عمر تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ...فمنذ سريان المهلة الممددة في الثامن عشر من شباط فبراير الماضي واسرائيل تنفذ غارات على القرى الجنوبية والبقاعية ولا تستثني ضاحية بيروت الجنوبية ولم تلتزم مرة بالاتفاق المعلن وتلاحق المواطنين في الجنوب الى منازل جاهزة وتستهدف كل من ينهض بمنزله من تحت الركام وتحتل نقاطا خمسا الى جانب احتلالها الاساس لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر ونقطة البي وان.هذه اسرائيل بكل يومياتها... وهذا لبنان الذي لم يطالب الا بحقه في استرجاع الارض من دون ان يرفض في الوقت نفسه نقاش حصرية السلاح بيد الدولة.وكل هذه الملفات الصعبة لم تحجب عن لبنان الفرحة البلدية.. وزينة الاحتفالات الليلة في عمارة شلهوب التي تعيد أمجاد "ابو الياس" في احتفال اعقب فوز ميرنا المر برئاسة اتحاد بلديات المتن متفوقة على نيكول الجميل.