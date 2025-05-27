Advertisement

لبنان

وفد إماراتي في بيروت... وعون يؤكّد متانة العلاقة بين البلدين

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1366573-638839525676718514.jpeg
Doc-P-1366573-638839525676718514.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفدًا إماراتيًا حضر للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية، ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية.
Advertisement

 وقال رئيس الجمهورية امام الوفد: "ان الاهتمام الذي أبداه الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان يؤكّد عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيرا الى ان "وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يُشكّل ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه".  
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي يؤكد على متانة العلاقة مع الدنمارك في ظل توتر العلاقات بشأن غرينلاند
lebanon 24
27/05/2025 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي أكدا في اتصال هاتفي متانة العلاقات اللبنانية–العراقية وعمقها بعيدًا عن أي عوامل قد تؤثر فيها
lebanon 24
27/05/2025 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: ستارمر وولي العهد السعودي أكدا على متانة الشراكة التجارية
lebanon 24
27/05/2025 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب من الإمارات: سوف نعمل بشكل جديّ والعلاقة بين أميركا والإمارات وصلت إلى أفضل المستويات
lebanon 24
27/05/2025 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-05-27
11:59 | 2025-05-27
11:57 | 2025-05-27
11:55 | 2025-05-27
11:39 | 2025-05-27
11:31 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24