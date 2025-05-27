وفد إماراتي في بيروت... وعون يؤكّد متانة العلاقة بين البلدين

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استقبل رئيس الجمهورية ، وفدًا إماراتيًا حضر للاطلاع على حاجات ، ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية.وقال رئيس الجمهورية امام الوفد: "ان الاهتمام الذي أبداه بدعم يؤكّد عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيرا الى ان "وجود البعثة في اليوم يُشكّل ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه".