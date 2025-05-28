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لبنان

لماذا هذه "الهجمة" اللافتة على "اليونيفيل"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 05:59
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كان لافتاً اليوم وفي الأيّام الماضيّة الأخيرة، إرتفاع حوادث إعتراض دوريات "اليونيفيل" من قبل أهالي البلدات الجنوبيّة.

وأوضح مصدر جنوبيّ أنّ هذه الأعمال الإحتجاجيّة على مهمّة "اليونيفيل" تحصل في بلدات يغلب عليها الطابع الشيعيّ، وخصوصاً مناصري "حزب الله".
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وأشار إلى أنّ هناك اعتراضاً على توغّل "اليونيفيل" في مناطق جنوبيّة من دون الجيش، خشية سيطرة قوّات الامم المتّحدة على مخازن أسلحة، بينما هذه المهمّة مُوكلة من الحكومة ومن قيادة "الحزب" إلى المؤسسة العسكريّة فقط.

وأضاف المصدر عينه أنّ "حزب الله" يُعارض من خلال الحركة الإحتجاجيّة على أعمال "اليونيفيل" إعطاء صلاحيات إضافيّة لها، كما يهدف أيضاً، على الرغم من نزع السلاح في جنوب الليطاني، الى أنّ يبقى له وجود فاعل في هذه المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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