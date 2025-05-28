لماذا هذه "الهجمة" اللافتة على "اليونيفيل"؟

كان لافتاً اليوم وفي الأيّام الماضيّة الأخيرة، إرتفاع حوادث إعتراض دوريات "اليونيفيل" من قبل أهالي البلدات الجنوبيّة.



وأوضح مصدر جنوبيّ أنّ هذه الأعمال الإحتجاجيّة على مهمّة "اليونيفيل" تحصل في بلدات يغلب عليها الطابع الشيعيّ، وخصوصاً مناصري " ".

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وأشار إلى أنّ هناك اعتراضاً على توغّل "اليونيفيل" في مناطق جنوبيّة من دون الجيش، خشية سيطرة قوّات الامم المتّحدة على مخازن أسلحة، بينما هذه المهمّة مُوكلة من الحكومة ومن قيادة "الحزب" إلى المؤسسة العسكريّة فقط.



وأضاف المصدر عينه أنّ "حزب الله" يُعارض من خلال الحركة الإحتجاجيّة على أعمال "اليونيفيل" إعطاء صلاحيات إضافيّة لها، كما يهدف أيضاً، على الرغم من نزع السلاح في جنوب ، الى أنّ يبقى له وجود فاعل في هذه المنطقة.