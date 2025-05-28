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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية تطالب بتحرك دبلوماسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:56
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير المالية ياسين جابر، ووزير الزراعة نزار هاني، إلى جانب أعضاء اللجنة النيابية.
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وأوضح النائب علامة، في تصريح بعد الجلسة، أن اللجنة وافقت على مشروعين أساسيين، الأول يتعلق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، والثاني بالمصادقة على الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن التنمية والابتكار.

وقال علامة إن وزير المالية أوضح خلال الجلسة أن القرض المقدم من البنك الدولي سيُستخدم لأغراض استثمارية تهدف إلى خفض كلفة إنتاج الكهرباء وتحسين التغذية، عبر مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة، والمياه، والطاقة الشمسية، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لمؤسسة كهرباء لبنان، والحد من الهدر، من خلال مكننة الإدارة وتحديث بنيتها. وأشار إلى أن فترة السماح للقرض تمتد لثماني سنوات، على أن يُسدّد على مدى عشرين عامًا.

أما المشروع الثاني، فبحسب النائب علامة، ينص على أن "صندوق لبنان للتنمية والابتكار"، كمؤسسة لبنانية، سيتولى تغطية المصاريف التشغيلية للاتفاقية مع المنظمة العربية، ويهدف إلى تحديث وتطوير القطاع الزراعي، ليصبح لبنان جزءًا من المنظومة الإقليمية المتقدمة في الزراعة والابتكار.

وفي سياق متصل، أشار علامة إلى أن اللجنة ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، لا سيما في الجنوب، وأصدرت بيانًا جاء فيه:

"يرزح لبنان تحت عدوان إسرائيلي متواصل، يشمل احتلال أراضٍ لبنانية وعمليات اغتيال متكررة، خصوصًا في المناطق الجنوبية، في وقت يلتزم فيه لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701. من هنا، تطالب لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الحكومة اللبنانية بتكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي، والتوجه نحو الدول الكبرى والصديقة، بهدف وقف هذه الاعتداءات، وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، والعمل مع الشركاء الدوليين للضغط على العدو الإسرائيلي لاحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليًا."
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